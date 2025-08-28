గ్యాస్ సిలిండర్ ఎక్కువ రోజులు రావాలంటే ఇలా చేయండి

మీరు ఏ వంట చేసినా ఖచ్చితంగా మూతపెట్టండి. ఎందుకంటే దీనివల్ల వంట త్వరగా అవుతుంది. దీంతో గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది. సిలిండర్ ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది.
ఎంత వంటకు అంత గిన్నెలనే వాడాలి. చాలా మంది తక్కువ వంటకైనా పెద్ద పెద్ద గిన్నెలను వాడుతుంటారు. కానీ వీటిని వాడితే గ్యాస్ తొందరగా అయిపోతుంది.
గ్యాస్ ను ఆదా చేయడంలో ప్రెషర్ కుక్కర్ బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు వీటిలో అన్నాన్ని, కూరలు, పప్పు, సూప్ వంటి వాటిని కేవలం నాలుగైదు నిమిషాల్లోనే వండేయొచ్చు.
గ్యాస్ లీకేజీని చాలా మంది గమనించరు. వీటివల్ల గ్యాస్ తొందరగా అయిపోతుంది. అందుకే మంట రంగులో ఏ మార్పు వచ్చినా చెక్ చేయండి.
మీరు వంట చేయడానికి కావాల్సిన వాటన్నింటినీ ఒక దగ్గర పెట్టండి. అప్పుడే వంట తొందరగా అవుతుంది. గ్యాస్ వేస్ట్ కాదు.
గ్యాస్ ను సిమ్ లో వాడితే గ్యాస్ ఆదా అవడమే కాకుండా వంటలు కూడా టేస్టీగా అవుతాయి. బాగా ఉడుకుతాయి.
గ్యాస్ స్టవ్ మీద వంటలను తక్కువగా చేయడమే మంచిది. ఇది కొంతవరకు గ్యాస్ ను ఆదా చేస్తుంది.
