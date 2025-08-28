వాల్నట్స్ ఎవరు తినకూడదు?

వాల్నట్లో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, జింక్, సెలీనియం, మాంగనీస్, విటమిన్ బి, విటమిన్ ఇ , హెల్దీ ఫ్యాట్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉన్నవారు వాల్నట్ తినడం మానుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే అధిక ఆక్సలేట్ కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
జీర్ణ సమస్య ఉన్నవారు వాల్నట్ తింటే, అందులో ఉండే అధిక ఫైబర్ కడుపు ఉబ్బరం, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి వంటి జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
వాల్నట్లో ప్రోటీన్ ప్యూరిన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య ఉన్నవారు దాన్ని తింటే కీళ్ల నొప్పుల సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.
వాల్నట్లో అధిక కేలరీలు ఉండటం వల్ల వీటిని తింటే బరువు తగ్గించే ప్రయత్నం దెబ్బతింటుంది.
వాల్నట్ కొంతమందికి దురద, వాపు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి అలెర్జీ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. కాబట్టి అలెర్జీ సమస్య ఉన్నవారు దీన్ని తప్పించడం మంచిది.
