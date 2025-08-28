Telugu

అన్నాన్ని ఇలా మాత్రం వండకూడదు

food-life Aug 28 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
బియ్యాన్ని ఎందుకు కడగకుండా వండకూడదు?

బియ్యాన్ని బాగా కడిగే వండాలి. కడగకుండా వండితే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఆరోగ్య సమస్యలు

బియ్యంలో పురుగులతో పాటుగా దుమ్ము, ధూళి కూడా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరంలోకి వెళితే అలెర్జీ, జీర్ణ సమస్యలతో పాటుగా ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. 

టేస్ట్ మార్పు

మీరు గనుక బియ్యాన్ని కడగకుండా వండితే అన్నం రుచి మారుతుంది. అలాగే అన్నం వింత వాసన కూడా వస్తుంది. దీనివల్ల అన్నాన్ని తినాలనిపించదు. 

అంటుకునే స్వభావం

బియ్యాన్ని కడగకుండా వండితే ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అలాగే అన్నం అంటుకుంటుంది. 

జీర్ణం కావడం కష్టం

మీరు బియ్యాన్ని కడగకుండా వండితే అది సరిగ్గా ఉడకదు. ఇలాంటి అన్నాన్ని తింటే జీర్ణం కావడం కూడా కష్టమే. 

ఎన్నిసార్లు కడగాలి

బియ్యాన్ని ఖచ్చితంగా రెండు మూడు సార్లు శుభ్రమైన నీళ్లతో బాగా కడిగే వండాలి. ఇదే ఆరోగ్యానికి మంచిది. 

ఇది కూడా ముఖ్యం

బియ్యాన్ని కడిగిన వెంటనే వండేయకుండా ఒక 10 నిమిషాలైనా నానబెట్టాలి. దీనివల్ల బియ్యం త్వరగా ఉడుకుతుంది. 

