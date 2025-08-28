Gold: 2 గ్రాముల్లోనే జుంకాలు..ఎవరికైనా నచ్చేయాల్సిందే

ఎరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. 2 గ్రాముల్లోనే ఈ జుంకాలు లభిస్తాయి. లుక్ చాలా బాగుంటుంది.
లాకెట్టు ఉన్న జుంకాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పూల డిజైన్లో బాల్ లాకెట్టుతో ఫ్యాన్సీ జుంకాలు తయారు చేయించుకోండి.
బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే, గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు కొనండి. అలాంటి జుంకాలు మీకు సులభంగా వెయ్యి రూపాయల లోపు లభిస్తాయి.
రంగురంగుల పూసలతో కూడిన జుంకాలు ఎలాంటి డ్రెస్ కి అయినా చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి.
నెమలి డిజైన్, బాల్ లాకెట్టు ఉన్న జుంకాలు చాలా ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తాయి.
