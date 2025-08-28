Telugu

Gold: 2 గ్రాముల్లోనే జుంకాలు..ఎవరికైనా నచ్చేయాల్సిందే

life Aug 28 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
చీరల మీదకు సూటయ్యే జుంకాలు..

ఎరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. 2 గ్రాముల్లోనే  ఈ జుంకాలు లభిస్తాయి. లుక్ చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: pinterest
పూల డిజైన్ లాకెట్టు జుంకాలు

లాకెట్టు ఉన్న జుంకాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. పూల డిజైన్‌లో బాల్ లాకెట్టుతో ఫ్యాన్సీ జుంకాలు తయారు చేయించుకోండి. 

Image credits: instagram
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు

బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే, గోల్డ్ ప్లేటెడ్ జుంకాలు కొనండి. అలాంటి జుంకాలు మీకు సులభంగా వెయ్యి రూపాయల లోపు లభిస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
రంగురంగుల పూసల జుంకాలు

రంగురంగుల పూసలతో కూడిన జుంకాలు ఎలాంటి డ్రెస్ కి అయినా చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి.

Image credits: Pinterest
నెమలి డిజైన్ జుంకా

నెమలి డిజైన్, బాల్ లాకెట్టు ఉన్న జుంకాలు చాలా ఫ్యాన్సీ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
హెవీ లుక్ బంగారు జుంకాలు

హెవీ లుక్ జుంకాలు ఇష్టపడితే 3 నుండి 4 గ్రాముల్లో ఫ్యాన్సీ జుంకాలు ఎంచుకోవచ్చు.
Image credits: pinterest

