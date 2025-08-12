నిమ్మకాయలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలా? ఇలా చేస్తే చాలు

నిమ్మకాయలను మార్కెట్లో కొనే సమయంలోనే అవి తాజాగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. రంగు మారినవి, ముడతలు పడినవి కొనకూడదు.
పండిన నిమ్మకాయలను బయట ఉంచకూడదు. ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మంచిది. బయట ఉంచితే ఎండిపోతాయి, బూజు పడుతుంది.
పచ్చి నిమ్మకాయలను ఫ్రిజ్లో పెట్టక్కర్లేదు. ఎండ తగలకుండా బయట ఉంచితే సరిపోతుంది.
ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు నింపి నిమ్మకాయలు వేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచవచ్చు. ఇలా చేస్తే మూడు నెలల వరకూ చెడిపోవు.
సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోతే నిమ్మకాయలు త్వరగా చెడిపోతాయి. చల్లగా, పొడిగా ఉండే చోట ఉంచాలి. గాలి ప్రసరణ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
నిమ్మకాయలను ఇతర పండ్లతో కలిపి ఉంచకూడదు. అరటిపండ్లు, ఆపిల్, టమాటా వంటి వాటి నుండి ఇథిలీన్ వాయువు వస్తుంది. వీటితో కలిపి నిమ్మకాయలు ఉంచకూడదు.
చాలా నిమ్మకాయలు ఉంటే ఫ్రీజర్లో ఉంచడం మంచిది. జిప్ లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టి ఉంచవచ్చు. నెలల తరబడి తాజాగా ఉంటాయి.
వీళ్లు రోజుకు ఎన్ని ఖర్జూరాలు తినొచ్చు?
ఈ మెక్కలు పెంచితే ఇంట్లో మంచి వాసన వస్తుంది
Beauty Tips: 40 వయసులోనూ 20 లా కనిపించాలంటే తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!
Soaked Almonds: రోజూ ఉదయాన్నే నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?