40 వయసులోనూ 20 లా కనిపించాలంటే తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

food-life Aug 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
అవకాడో

అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఖనిజాలు, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి మంచిది.

Image credits: Getty
వాల్నట్స్

యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు వాల్నట్ లో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి తేమను అందిస్తాయి. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
టమాటా

మొటిమలను నివారించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ టమాటాలో పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
పుచ్చకాయ

విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పుచ్చకాయ చర్మానికి అవసరమైన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో విటమిన్ బి2, విటమిన్ ఇ ఉంటాయి. ఇవి చర్మ కణాల పెరుగుదలకు, చర్మానికి తేమను అందించడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
బెర్రీ పండ్లు

యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, పోషకాలు అధికంగా ఉండే బెర్రీ పండ్లు.. మొటిమలు, ఎగ్జిమా, అకాల వృద్ధాప్యం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
దానిమ్మ రసం

దానిమ్మలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, విటమిన్ ఎ, సి, ఇ, ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి మేలు చేస్తాయి.

Image credits: Getty
అవిసె గింజలు

ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉండే అవిసె గింజలు.. చర్మాన్ని తేమగా, మృదువుగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty

