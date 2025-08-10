Telugu

రోజూ ఉదయాన్నే నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Aug 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
బాదం

బాదంలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ నానబెట్టిన బాదం తినడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Image credits: FreePik
ఎన్ని గంటలు నానబెట్టాలి?

 8 నుంచి 12 గంటల వరకు నానబెట్టిన తర్వాత బాదం తినవచ్చు.

Image credits: FreePik
జీర్ణ సమస్యలకు చెక్

బాదంలో పుష్కలంగా ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

Image credits: FreePik
బరువు తగ్గడానికి..

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తగిన మోతాదులో బాదం తినవచ్చు.  
 

Image credits: FreePik
గుండె ఆరోగ్యానికి

నీళ్లలో నానబెట్టిన బాదంలో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి క్యాన్సర్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. 

Image credits: freepik
మంచి కొలెస్ట్రాల్

నానబెట్టిన బాదం తినడం వల్ల మంచి కొలెస్ట్రాల్ అయిన HDL పెరుగుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. 

Image credits: Getty
మెదడు ఆరోగ్యానికి

రోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో బాదం తినడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది.
 

Image credits: our own
మెరుగైన నిద్ర

మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉండే బాదం.. మెరుగైన నిద్రకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

