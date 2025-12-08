ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి పామలు పొరపాటున కూడా రావు

కొన్ని మొక్కల వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు. అందుకే కొన్ని మొక్కకల వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు.అలాంటి మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే పాములు రాకుండా ఉంటాయి.
సహజ పద్ధతులను ఉపయోగించి కూడా పాములను తరిమికొట్టవచ్చు. వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, లవంగాలు, వెనిగర్ పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఇంట్లో పిల్లిని పెంచుకోవడం కూడా పాముల బెడదను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఆహార వ్యర్థాలు, చెత్త ఉన్న ప్రదేశాలకు పాములు వస్తుంటాయి. ఇంట్లో చెత్తను నిల్వ ఉంచకుండా చూసుకోవాలి.
ఇంటి పరిసరాల్లో పాములు సురక్షితంగా దాక్కోవడానికి స్థలాలు ఉన్నా వాటి బెడద ఉంటుంది. రాళ్ల కుప్పలను వేయడం మానుకోవాలి.
ఇంటి పరిసరాల్లో చిన్న రంధ్రాలు ఉంటే, వాటిని మూసివేయాలి. ఇది పాముల బెడదను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
తేమ ఉన్న ప్రదేశాలలో కూడా పాముల బెడద ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిలిచి ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
