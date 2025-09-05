Telugu

ఇందుకే దుస్తుల నుంచి వాసన వస్తుంది

life Sep 05 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఎక్కువ రోజులు పెట్టకండి

వేసుకున్న దుస్తులను అలాగే రోజులకు రోజులు ఉతకకుండా పెట్టకండి. దీనివల్ల కూడా మీరు దుస్తులను ఉతికినా దుర్వాసన పోనేపోదు. 

Image credits: Getty
ఆరవేసేటప్పుడు

ఉతికిన దుస్తులను వెంటనే ఆరేయండి. తడి దుస్తులను ఎక్కువ సేపు అలాగే ఉంచితే కూడా వాటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. 

Image credits: Getty
ఎండలో ఆరేయండి

దుస్తులను ఉతికిన తర్వాత ఎండలో ఖచ్చితంగా ఆరేయాలి. వర్షాకాలంలో అయితే వెలుతురు, గాలి వీచే ప్రదేశాల్లో ఆరేయండి. 

Image credits: Getty
వినెగర్

దుస్తుల దుర్వాసన పోవడానికి వెనిగర్ సహాయపడుతుంది. అయితే అన్ని రకాల దుస్తులను వెనిగర్ తో ఉతకకూడదు. 

Image credits: Getty
బూజు పట్టడం

మురికిగా అయిన దుస్తులను ఎక్కువ రోజులు ఉతకకుండా అలాగే ఉంచకూడదు. దీనివల్ల వాటిపై బూజు ఏర్పడి దుర్వాసన వస్తుంది. 

Image credits: Getty
గాలి ప్రసరణ

దుస్తుల నుంచి దుర్వాసన రాకూడదంటే వాటిని గాలి ప్రసరణ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఆరేయాలి.  గాలి, వెలుతురుకు దుస్తులు వెంటనే ఆరుతాయి.

Image credits: Getty
చెక్ చేయాలి

దుస్తులను ఎప్పుడైనా సరే పూర్తిగా ఆరాయేమో చెక్ చేయాలి. దుస్తులు ఏ మాత్రం తడిగా ఉన్నా దుర్వాసన వస్తాయి.  

Image credits: Getty

