కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే ఇలా చేయండి తగ్గుతుంది

food-life Sep 05 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
నిమ్మరసం

నిమ్మరసం మనకు ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఉపయోగించి కూరలో కారాన్ని, ఉప్పును తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం కొంచెం నిమ్మరసాన్ని కూరలో కలిపితే సరిపోతుంది. 

Image credits: Getty
పెరుగు

పెరుగుతో కూడా కూరలో ఉప్పును సమతుల్యం చేయొచ్చు. కూరలో పెరుగును వేసి కలిపితే కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పు తగ్గడమే కాకుండా కూర రుచిగా, చిక్కగా అవుతుంది. 

Image credits: Pinterest
నెయ్యి

నెయ్యితో కూడా మీరు కారాన్ని, ఉప్పును తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం ఒక చెంచా నెయ్యిని కూరలో వేస్తే ఎక్కువైన ఉప్పు సమతుల్యం అవుతుంది. 

Image credits: Getty
ఆలుగడ్డ

ఆలుగడ్డలతో కూడా కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పును, కారాన్ని తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం ఆలుగడ్డలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి 5 నిమిషాలు ఉంచి తీసేయండి. ఇవి ఉప్పును, కారాన్ని పీల్చుకుంటాయి. 

Image credits: Pinterest
చక్కెర

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే మీరు అందులో చక్కెరను లేదా కొంచెం బెల్లాన్ని వేసినా సరిపోతుంది. 

Image credits: Social Media
జీడిపప్పు పేస్ట్

జీడిపప్పు పేస్ట్ ను కూరలో వేస్తే కూడా ఎక్కువైన ఉప్పు తగ్గుతుంది. టేస్ట్ బాగుంటుంది. 

Image credits: Freepik
ఉల్లిపాయ పేస్ట్

ఉల్లిపాయ పేస్ట్ తో కూడా కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పును సమతుల్యం చేయొచ్చు. ఇందుకోసం మీరు కూరలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ను వేసి కొద్దిసేపు మరిగించాలి. 

Image credits: Getty
శెనగపిండి

శెనగపిండిని కూడా మీరు కూరలో వేయొచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువైన ఉప్ప సమతుల్యం అవుతుంది. 

Image credits: AI

