నిమ్మరసం మనకు ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని ఉపయోగించి కూరలో కారాన్ని, ఉప్పును తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం కొంచెం నిమ్మరసాన్ని కూరలో కలిపితే సరిపోతుంది.
పెరుగుతో కూడా కూరలో ఉప్పును సమతుల్యం చేయొచ్చు. కూరలో పెరుగును వేసి కలిపితే కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పు తగ్గడమే కాకుండా కూర రుచిగా, చిక్కగా అవుతుంది.
నెయ్యితో కూడా మీరు కారాన్ని, ఉప్పును తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం ఒక చెంచా నెయ్యిని కూరలో వేస్తే ఎక్కువైన ఉప్పు సమతుల్యం అవుతుంది.
ఆలుగడ్డలతో కూడా కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పును, కారాన్ని తగ్గించొచ్చు. ఇందుకోసం ఆలుగడ్డలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి 5 నిమిషాలు ఉంచి తీసేయండి. ఇవి ఉప్పును, కారాన్ని పీల్చుకుంటాయి.
కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే మీరు అందులో చక్కెరను లేదా కొంచెం బెల్లాన్ని వేసినా సరిపోతుంది.
జీడిపప్పు పేస్ట్ ను కూరలో వేస్తే కూడా ఎక్కువైన ఉప్పు తగ్గుతుంది. టేస్ట్ బాగుంటుంది.
ఉల్లిపాయ పేస్ట్ తో కూడా కూరలో ఎక్కువైన ఉప్పును సమతుల్యం చేయొచ్చు. ఇందుకోసం మీరు కూరలో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ను వేసి కొద్దిసేపు మరిగించాలి.
శెనగపిండిని కూడా మీరు కూరలో వేయొచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువైన ఉప్ప సమతుల్యం అవుతుంది.
