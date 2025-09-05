Telugu

బనానాకు బదులు ఈ పండ్లను తిన్నా హెల్తీగా ఉంటారు

food-life Sep 05 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఆకు కూరలు

అరటిపండ్లలో కంటే ఆకు కూరల్లోనే పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మీ గుండెను హెల్తీగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
ఆలుగడ్డ

ఆలుగడ్డ కూర టేస్టీగా ఉంటుంది. ఉడికించిన ఆలుగడ్డల్లో అరటిపండు కంటే 40 శాతం ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
దానిమ్మ

దానిమ్మ పండు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. వీటిలో అరటిపండ్లలో కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
అవకాడో

అవికాడో మంచి హెల్తీ ఫుడ్. వీటిలో అరటిపండ్లలో కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
పప్పు ధాన్యాలు

పప్పుల్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అన్ని రకాల పప్పు ధాన్యాల్లో అరటిపండు కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది. 

Image credits: Freepik
కొబ్బరి నీరు

కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో కూడా అరటిపండు కంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది. దీనిని తాగితే ఆరోగ్యం మెండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Pexels

