ఇవి ఫాలో అయితే.. ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు

Oct 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
నీరు నిల్వ చేయకూడదు..

ఇంట్లో ఎక్కువ రోజులు నీరు నిల్వ చేయకూడదు. నిలిచిపోయిన నీటిలో దోమలు గుడ్లు పెట్టి, వాటిని వృద్ధి చేస్తాయి. అందుకే, నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
దోమతెర

తలుపులు, కిటికీలకు దోమతెరలు వేయడం వల్ల దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉంటాయి. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వీటిని వాడటం మంచిది.

Image credits: Freepik
కర్పూరం

కర్పూరం వెలిగించడం ద్వారా దోమలను దూరంగా ఉంచవచ్చు. తలుపులు, కిటికీల దగ్గర పెట్టడం మంచిది.

Image credits: Getty
సువాసన ఇచ్చే నూనెలు

వేప, లావెండర్, పుదీనా, యూకలిప్టస్ వంటి సువాసన వచ్చే నూనెలు వాడటం వల్ల దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. 

Image credits: Getty
మొక్కలు

తులసి, లెమన్‌గ్రాస్, పుదీనా, బంతి, రోజ్మేరీ వంటి మొక్కలను ఇంట్లో పెంచడం వల్ల  దోమలను తరిమికొట్టచ్చు.

Image credits: Pinterest
మూసి ఉంచాలి

ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచడం వల్ల దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉంచొచ్చు.

Image credits: Pexel

