ఒక పరిశోధన ప్రకారం.. పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని తింటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. అలాగే టైప్ 2 డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు 50 శాతం వరకు తగ్గుతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
మన రోజువారి ఆహారంలో పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.
ఉల్లిపాయల్లో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునేవారు పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని తినొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉల్లిపాయలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేస్తాయి. దీంతో శరీరంలో ఉన్న చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని రోజూ మోతాదులో తినడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
