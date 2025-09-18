Telugu

ఇలా చేస్తే ఇంట్లో నుంచి బొద్దింకలు పారిపోతాయి

life Sep 18 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
లవంగాలు

లవంగాలతో కూడా ఇంట్లో నుంచి బొద్దింకలు పారిపోయేలా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దీని వాసనకు తట్టుకోలేక బొద్దింకలు పారిపోతాయి. ఇందుకోసం ఇంటిని లవంగాల నీళ్లతో తుడవాలి. 

Image credits: Getty
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి వాసన కూడా బొద్దింకలకు నచ్చదు. వెల్లుల్లి పేస్ట్ ను నీళ్లలో కలిపి అవి ఉన్న చోట చల్లినా, లేదా తుడిచినా పారిపోతాయి. 

Image credits: Getty
వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా

బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ తో కూడా బొద్దింకలు లేకుండా చేయొచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపిన నీళ్లతో ఇంటిని తుడిస్తే సరిపోతుంది. 

Image credits: Getty
ఉప్పు, నిమ్మకాయ

ఉప్పు నిమ్మకాయ కూడా బొద్దింకలను తరిమికొట్టడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం ఉప్పు, నిమ్మకాయ కలిపిన నీళ్లతో ఇంటిని తుడవాలి. 

Image credits: Getty
పుదీనా

నీటిలో పుదీనా నూనె కలిపి బొద్దింకలు వచ్చే ప్రదేశాల్లో స్ప్రే చేయాలి. దీని వాసన బొద్దింకలకు అస్సలు నచ్చదు.

Image credits: Getty
కాఫీ పొడి

మీరు కాఫీ పొడిని ఉపయోగించి కూడా బొద్దింకలను తరిమికొట్టొచ్చు ఇందుకోసం బొద్దింకలు తిరిగే ప్లేస్ లో కాఫీ పొడిని చల్లితే సరిపోతుంది. 

Image credits: Getty

