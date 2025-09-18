లవంగాలతో కూడా ఇంట్లో నుంచి బొద్దింకలు పారిపోయేలా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దీని వాసనకు తట్టుకోలేక బొద్దింకలు పారిపోతాయి. ఇందుకోసం ఇంటిని లవంగాల నీళ్లతో తుడవాలి.
వెల్లుల్లి వాసన కూడా బొద్దింకలకు నచ్చదు. వెల్లుల్లి పేస్ట్ ను నీళ్లలో కలిపి అవి ఉన్న చోట చల్లినా, లేదా తుడిచినా పారిపోతాయి.
బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ తో కూడా బొద్దింకలు లేకుండా చేయొచ్చు. ఈ రెండింటిని కలిపిన నీళ్లతో ఇంటిని తుడిస్తే సరిపోతుంది.
ఉప్పు నిమ్మకాయ కూడా బొద్దింకలను తరిమికొట్టడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం ఉప్పు, నిమ్మకాయ కలిపిన నీళ్లతో ఇంటిని తుడవాలి.
నీటిలో పుదీనా నూనె కలిపి బొద్దింకలు వచ్చే ప్రదేశాల్లో స్ప్రే చేయాలి. దీని వాసన బొద్దింకలకు అస్సలు నచ్చదు.
మీరు కాఫీ పొడిని ఉపయోగించి కూడా బొద్దింకలను తరిమికొట్టొచ్చు ఇందుకోసం బొద్దింకలు తిరిగే ప్లేస్ లో కాఫీ పొడిని చల్లితే సరిపోతుంది.
