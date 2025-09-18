Telugu

గుడ్డును ఇలా తింటే ఫాస్ట్ గా బరువు తగ్గుతారు

food-life Sep 18 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
గుడ్డు ప్రయోజనాలు

గుడ్డులో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీన్ని తింటే ఆకలి కంట్రోల్ అవుతుంది. అలాగే గుడ్డు కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు కూడా సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
కేలరీలు

గుడ్డులోకేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఒక గుడ్డులో 70 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇది మీ కడుపును తొందరగా నింపి ఎక్కువ తినకుండా చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
శరీరానికి శక్తి

గుడ్లలో విటమిన్ బి12, ఐరన్, విటమిన్ డి వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరాన్ని శక్తివంతంగా ఉంచుతాయి. 

Image credits: Getty
బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా

గుడ్డును బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తింటే మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి వేయదు. కాబట్టి మీరు రోజూ ఉదయం ఒకటిరెండు గుడ్లను తింటే సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. 

Image credits: Getty
ఎలా తినాలి?

నిపుణుల ప్రకారం.. గుడ్డును ఉడకబెట్టి తినడమే మంచిది. లేదంటే దీన్ని కూరగాయలతో కూడా తినొచ్చు. 

Image credits: Getty
సూప్

కావాలనుకుంటే మీరు శాండ్ విచ్, సూప్ వంటి వాటితో కూడా గుడ్డును తినొచ్చు. కానీ నూనెను చాలా తక్కువగా వాడాలి. 

Image credits: Getty

