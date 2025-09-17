Telugu

ఇలా చేస్తే పుదీనా మొక్క బాగా పెరుగుతుంది

Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
ఈ కుండిని వాడండి

పుదీనా మొక్కను పెంచడానికి లోతు, వెడల్పు, సౌకర్యవంతంగా ఉండే కుండీని తీసుకోవాలి.  ఇందుకోసం మీరు మట్టి, ప్లాస్టిక్ వంటి కుండీలను వాడొచ్చు. 

Image credits: Getty
మట్టి

పుదీనా మొక్క బాగా పెరగాలంటే మంచి సారవంతమైన మట్టి అవసరం. 

Image credits: Getty
ఇలా పెంచొచ్చు

వేర్లున్న పుదీనా కొమ్మను పెట్టినా పెరుగుతుంది. దీన్ని నీళ్లలో లేదా మట్టిలో నాటినా బతుకుతుంది.

Image credits: Getty
సూర్యరశ్మి

పుదీనా మొక్క పెరగడానికి ఎండ అవసరం లేదు. ఎండవల్ల పుదీనా ఆకులు మాడిపోతాయి. 

Image credits: Getty
నీరు

పుదీనా మొక్కకు నీళ్లు ఎక్కువగా అవసరం. ఎప్పుడూ తేమ ఉంటే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది. అలాగని మొక్కకు నీళ్లను ఎక్కువగా పోయకూడదు. 

Image credits: Getty
కత్తిరించాలి

పుదీనా మొక్క బాగా పెరగాలంటే ఇది పెరిగిన కొద్దీ కత్తిరిస్తుండాలి. దీనివల్ల మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
సంరక్షణ

మంచి సంరక్షణ ఉంటేనే మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి. అందుకే పుదీనా మొక్క బాగా పెరగాలంటే వెలుతురు, తగినన్నీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. 

Image credits: Getty

