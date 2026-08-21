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Coin Necklace: పట్టుచీరల మీదకు అదిరిపోయే కాసుల నక్లెస్ డిజైన్లు

life Aug 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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క్లాసిక్ లక్ష్మీ కాసుల పేరు:

బంగారు నాణేలపై లక్ష్మీదేవి రూపం ఉండే సంప్రదాయ డిజైన్ ఇది. పట్టు చీరలపైకి ఈ హారం చాలా హుందాగా, రాజసంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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మామిడి పిందెల కాసుల పేరు:

సంప్రదాయ మామిడి పిందెల డిజైన్‌తో పాటు కాసులు కూడా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ మెడకు మరింత అందాన్ని, ఆడంబరాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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యాంటిక్ ఫినిష్ కాసుల పేరు:

పాతకాలం నాటి బంగారం రంగులో ఉండే డిజైన్ ఇది. ఆధునిక దుస్తులు, కాటన్ చీరలపైకి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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రత్నాలు పొదిగిన కాసుల పేరు:

కెంపులు, రూబీలు వంటి రంగురాళ్లను పొదిగిన ఆధునిక డిజైన్ ఇది. సాయంత్రం పార్టీలకు ఈ హారం పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Pinterest
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చోకర్ & హారం కాంబో:

మెడకు అతుక్కుని ఉండే చోకర్‌తో పాటు పొడవైన హారం... ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ట్రెండ్. పెళ్లికూతుళ్లకు ఇది గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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టెంపుల్ జ్యువెలరీ కాసుల పేరు:

పెద్ద దేవుడి పతకం (Pendant) ఉండే టెంపుల్ జ్యువెలరీ డిజైన్ ఇది. సంప్రదాయ వేడుకల్లో ఇది మీకు ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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లైట్‌వెయిట్ కాయిన్ చైన్:

సన్నని గొలుసుపై సింపుల్‌గా కాసులు ఉండే డిజైన్ ఇది. ఆఫీస్‌కు, రోజువారీ వాడుకకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest

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