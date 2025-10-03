పొరపాటున కూడా వీటిని ఎక్కువ రోజులు వాడకూడదు

టవల్ మనకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. శుభ్రం చేసి వాడొచ్చు కానీ, ఒకేదాన్ని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.
వంటగదిలో కటింగ్ బోర్డ్ తప్పనిసరి. కానీ మరకలు, క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.
సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేస్తే వీటిని ఎక్కువ నెలలు వాడొచ్చు. కానీ గడువు ముగిస్తే ఇలాంటివి వాడకూడదు.
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు వాడటానికి, శుభ్రం చేయడానికి సులువుగా ఉంటాయి. కానీ పాతబడితే వీటిని వాడకూడదు.
నీళ్లు తాగే సీసాలలో మరకలు, క్రిములు ఎక్కువగా చేరవచ్చు. అందుకే పాత సీసాలను వాడకూడదు.
గిన్నెలు శుభ్రం చేయడానికి వాడతాం కాబట్టి స్పాంజ్లో చాలా క్రిములు ఉంటాయి. అందుకే రెగ్యులర్ గా మారుస్తూ ఉండాలి.
వాటర్ ఫిల్టర్లో కూడా క్రిములు చేరే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అందుకే ఫిల్టర్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.
