పొరపాటున కూడా వీటిని ఎక్కువ రోజులు వాడకూడదు

life Oct 03 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
టవల్

 టవల్ మనకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. శుభ్రం చేసి వాడొచ్చు కానీ, ఒకేదాన్ని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.

Image credits: Getty
కటింగ్ బోర్డ్

వంటగదిలో కటింగ్ బోర్డ్ తప్పనిసరి. కానీ మరకలు, క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు.

Image credits: Getty
సుగంధ ద్రవ్యాలు

సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేస్తే వీటిని ఎక్కువ నెలలు వాడొచ్చు. కానీ గడువు ముగిస్తే ఇలాంటివి వాడకూడదు.

Image credits: Getty
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు

ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు వాడటానికి, శుభ్రం చేయడానికి సులువుగా ఉంటాయి. కానీ పాతబడితే వీటిని వాడకూడదు.

Image credits: Getty
వాటర్ బాటిల్..

నీళ్లు తాగే సీసాలలో మరకలు, క్రిములు ఎక్కువగా చేరవచ్చు. అందుకే పాత సీసాలను వాడకూడదు.

Image credits: Getty
స్పాంజ్

గిన్నెలు శుభ్రం చేయడానికి వాడతాం కాబట్టి స్పాంజ్‌లో చాలా క్రిములు ఉంటాయి. అందుకే రెగ్యులర్ గా మారుస్తూ ఉండాలి.

Image credits: Getty
వాటర్ ఫిల్టర్

వాటర్ ఫిల్టర్‌లో కూడా క్రిములు చేరే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అందుకే ఫిల్టర్‌ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.

Image credits: Getty

