రోజూ ఉదయాన్నే మునగాకు నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Oct 03 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
మునగాకు

మునగాకు నీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. వీటిని తాగడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.
 

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తి

విటమిన్లు, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలతో నిండిన మునగాకు నీరు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
జలుబు, దగ్గు, జ్వరానికి చెక్

మునగాకు విటమిన్ సి కి గొప్ప వనరు. మునగాకు నీటిని రెగ్యులర్ గా తాగడం వల్ల జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి

మునగాకు నీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ పెరిగి ఆకలి తగ్గుతుంది. దానివల్ల బరువు తగ్గే అవకాశముంది. 

Image credits: Getty
జీర్ణ సమస్యలు

మలబద్ధకం, విరేచనాలు, గ్యాస్ వంటి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడానికి మునగాకు నీళ్లు సహాయపడతాయి. 

Image credits: our own
షుగర్ లెవెల్స్

మునగాకు నీటిలో ఐసోథియోసైనేట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని స్థిరీకరించడంలో సహాయపడతాయి.
 

Image credits: Getty
బీపి నియంత్రణకు..

మునగాకులో పాలీఫెనాల్, టానిన్లు, సపోనిన్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty

