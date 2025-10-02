ఇంట్లోకి సాలీడు పురుగులు ఎందుకు వస్తాయి?

మగ సాలీడులు జత కట్టడం కోసం ఆడ సాలీడుల కోసం గూడు కట్టి ఎదురుచూస్తుంటాయి. ఈ సమయంలో సాలీడులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
చలికాలంలో వెచ్చదనం కోసం సాలీడులు ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి. చిన్న చిన్న సందుల ద్వారా ఇవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి.
ఎర దొరికే ప్రదేశాల్లో సాలీడుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కీటకాలను బంధించడానికి గూడు కట్టి ఎదురుచూస్తాయి.
మన వాతావరణం ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయాల్లో వాటికి సురక్షితంగా ఉండటానికి ఒక ప్రదేశం అవసరం.
సాలీడులు బతకడానికి తేమ అవసరం. గాలి సరిగా ఆడని ప్రదేశాల్లో ఇవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి.
వస్తువులను చిందరవందరగా పడేసినప్పుడు సాలీడులకు దాక్కోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అందుకే అలాంటి చోట్లకు సాలీడులు ఎక్కువగా వస్తాయి.
కొన్ని రకాల సాలీడులకు బయట కంటే ఇంట్లో ఉండటమే ఇష్టం. అందుకే అవి ఇంట్లోకి వస్తుంటాయి.
Chia Seeds: చియా సీడ్స్ ని ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Gold: ఈ బంగారు నల్లపూసల దండలు చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!
Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో మంచి ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే వదిలిపెట్టరు!
Daily Wear Sarees: డైలీవేర్ కి ఈ సారీస్ ఎంత బాగుంటాయో తెలుసా?