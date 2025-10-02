Telugu

ఇంట్లోకి సాలీడు పురుగులు ఎందుకు వస్తాయి?

జతకట్టే కాలం

మగ సాలీడులు జత కట్టడం కోసం ఆడ సాలీడుల కోసం గూడు కట్టి ఎదురుచూస్తుంటాయి. ఈ సమయంలో సాలీడులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

చల్లని సమయాలు

చలికాలంలో వెచ్చదనం కోసం సాలీడులు ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి. చిన్న చిన్న సందుల ద్వారా ఇవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి.

ఎర కోసం వెతకడం

ఎర దొరికే ప్రదేశాల్లో సాలీడుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కీటకాలను బంధించడానికి గూడు కట్టి ఎదురుచూస్తాయి.

మారుతున్న వాతావరణం

మన వాతావరణం ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయాల్లో వాటికి సురక్షితంగా ఉండటానికి ఒక ప్రదేశం అవసరం.

తేమ ఉన్నప్పుడు

సాలీడులు బతకడానికి తేమ అవసరం. గాలి సరిగా ఆడని ప్రదేశాల్లో ఇవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి.

అపరిశుభ్రమైన ప్రదేశాలు

వస్తువులను చిందరవందరగా పడేసినప్పుడు సాలీడులకు దాక్కోవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అందుకే అలాంటి చోట్లకు సాలీడులు ఎక్కువగా వస్తాయి.

ఇష్టాలు

కొన్ని రకాల సాలీడులకు బయట కంటే ఇంట్లో ఉండటమే ఇష్టం. అందుకే అవి ఇంట్లోకి వస్తుంటాయి.

