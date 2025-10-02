Telugu

చియా సీడ్స్ ని ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Oct 02 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
చియా సీడ్స్

చియా సీడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం

Image credits: Getty
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్

చియా విత్తనాల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తాన్ని మరింత పలుచగా చేస్తాయి.

Image credits: Getty
చర్మ సమస్యలు

అలెర్జీ ఉన్నవాళ్లు చియా విత్తనాలు తినకపోవడమే మంచిది. లేకపోతే చర్మంపై దురద, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు కలగవచ్చు.

Image credits: Getty
జీర్ణ సమస్యలు

చియా విత్తనాల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఉన్నవారిలో కడుపునొప్పి, మలబద్ధకానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty
గర్భిణులు..

గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు డాక్టర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాతే చియా సీడ్స్ తీసుకోవడం మంచిది. 

Image credits: Getty

