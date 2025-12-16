ఫ్రిజ్ పైన పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులు ఉంచకూడదు

ఫ్రిజ్ పైన బరువు ఉన్న వస్తువులు పెట్టడం మానుకోవాలి. ఇది ఫ్రిజ్ కి నష్టం కలిగించొచ్చు.
మందులను చల్లగా, తేమ లేని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. వేడి తగలడం వల్ల మందుల ప్రభావం పోతుంది.
వంటగదిలో వాడే చిన్న ఎలక్ట్రిక్ ఉపకరణాలను ఫ్రిజ్ పైన అస్సలు పెట్టకూడదు. వేడి వల్ల అవి త్వరగా పాడవుతాయి.
ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను ఫ్రిజ్ పైన పెట్టకూడదు. వేడి తగలడం వల్ల డబ్బాలు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
వాడిన తర్వాత అగ్గిపెట్టెను ఫ్రిజ్ పైన పెడుతుంటారు. ఫ్రిజ్ బయట వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి అగ్గిపెట్టెను అక్కడ పెట్టడం సురక్షితం కాదు.
వంట నూనెను సౌలభ్యం కోసం ఫ్రిజ్ పైన పెడుతుంటారు. వేడి తగలడం వల్ల దాని నాణ్యత, రుచి పోతాయి.
బ్రెడ్ లాంటి ఆహార పదార్థాలను ఫ్రిజ్ పైన అస్సలు పెట్టకూడదు. వేడికి అది త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది.
రాత్రిపూట బొప్పాయి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
తక్కువ ధరలో భార్యకి మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఈ వెండి నగలు బెస్ట్ ఆప్షన్
ఈ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లో దుర్వాసన రాదు
మీ చిన్నారులకి ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి