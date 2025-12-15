Telugu

ఈ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లో దుర్వాసన రాదు

gardening Dec 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
Telugu

పీస్ లిల్లి

పీస్ లిల్లీ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ మొక్క ఇంట్లో దుర్వాసనను తొలగించి, గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

స్పైడర్ ప్లాంట్

గాలిని శుభ్రపరచడానికి స్పైడర్ ప్లాంట్ చాలా మంచిది. ఈ మొక్క దుర్వాసనను కూడా పీల్చుకోగలదు.

Image credits: Getty
Telugu

స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ ఎల్లప్పుడూ ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి, ఇది దుర్వాసనను తొలగించి మంచి వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కలబంద

కలబంద ఎన్నో గుణాలున్న మొక్క. ఇది దుర్వాసనను తొలగించి గాలిని శుభ్రపరచగలదు.

Image credits: Getty

ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే రంగురంగుల పూల మొక్కలు ఇవే!

బెడ్రూమ్ లో కచ్చితంగా పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవి

కుబేర మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

సూర్యరశ్మి లేకున్నా పచ్చగా పెరిగే మొక్కలు ఇవే!