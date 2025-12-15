ఈ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లో దుర్వాసన రాదు

పీస్ లిల్లీ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ మొక్క ఇంట్లో దుర్వాసనను తొలగించి, గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది.
గాలిని శుభ్రపరచడానికి స్పైడర్ ప్లాంట్ చాలా మంచిది. ఈ మొక్క దుర్వాసనను కూడా పీల్చుకోగలదు.
స్నేక్ ప్లాంట్ ఎల్లప్పుడూ ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి, ఇది దుర్వాసనను తొలగించి మంచి వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.
కలబంద ఎన్నో గుణాలున్న మొక్క. ఇది దుర్వాసనను తొలగించి గాలిని శుభ్రపరచగలదు.
