మనం నీళ్లను పుష్కలంగా తాగడం వల్ల మన బాడీలోని ప్రతి కణం ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
నీళ్లను తాగడం వల్ల మన శరీరంలో ఉన్న అదనపు ఎలక్ట్రోలైట్స్, ప్రోటీన్ల ప్రాసెసింగ్ నుంచి ఏర్పడ్డ యూరియా బయటకు పోతుంది. వ్యర్థాలను తొలగించడంలో నీళ్లు ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తాయి.
ప్రతిరోజూ నీళ్లను పుష్కలంగా తాగడం వల్ల మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
నీళ్లను మెండుగా తాగితే మన శరీర ఉష్ణోగ్రరత సరైన స్థాయిలో ఉంటుంది.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. రోజూ నీళ్లను పుష్కలంగా తాగితే మన జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. దీంతో మలబద్దకం సమస్య ఉండదు.
నీళ్లు చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజకరంగా ఉంటాయి. నీళ్లను సరైన మోతాదులో తాగిితే చర్మం తేమగా ఉంటుంది. హెల్తీగా ఉంటుంది.
నీళ్లు మన మూత్రాశయం నుంచి బ్యాక్టీరియాను తొలగించి మూత్రనాళాల ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
