35 దాటిన తర్వాత పురుషులు కచ్చితంగా ఇవి తీసుకోవాల్సిందే

life Sep 13 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
35 దాటితే పురుషుల శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?

  • కండరాలు, ఎముకల బలం తగ్గుతుంది.
  • హార్మోన్ల స్థాయి తగ్గుతుంది.
  • శారీరక శ్రమ కష్టం అవుతుంది.
Image credits: Getty
ఆహారపు అలవాట్లు

ఆహారంలో 5 సప్లిమెంట్లను తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు

Image credits: Getty
1. ఒమేగా-3

గుండె, ఎముకల ఆరోగ్యం, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుదల కోసం ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్ తీసుకోవాలి.

Image credits: Istock
2. విటమిన్ డి

రోగనిరోధక శక్తి, టెస్టోస్టెరాన్ పెరుగుదల, ఎముకల బలం  కోసం విటమిన్ డి తీసుకోవాలి.

Image credits: Getty
3. మెగ్నీషియం

నిద్రలేమికి పరిష్కారం, ఒత్తిడి నియంత్రణ, నాడీ వ్యవస్థ పెరుగుదల, నిద్ర మెరుగుదల

Image credits: Getty
4. అశ్వగంధ

గోప్య సమస్యకు పరిష్కారం, నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల, ఆందోళన తగ్గుదల, టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి నియంత్రణ

Image credits: Getty
5. విటమిన్ బి12

అలసట, ఏకాగ్రత లోపం, చిరాకు, నాడీ సమస్యల నియంత్రణ, మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు

Image credits: Getty

