35 దాటిన తర్వాత పురుషులు కచ్చితంగా ఇవి తీసుకోవాల్సిందే

ఆహారంలో 5 సప్లిమెంట్లను తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు
గుండె, ఎముకల ఆరోగ్యం, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుదల కోసం ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్ తీసుకోవాలి.
రోగనిరోధక శక్తి, టెస్టోస్టెరాన్ పెరుగుదల, ఎముకల బలం కోసం విటమిన్ డి తీసుకోవాలి.
నిద్రలేమికి పరిష్కారం, ఒత్తిడి నియంత్రణ, నాడీ వ్యవస్థ పెరుగుదల, నిద్ర మెరుగుదల
గోప్య సమస్యకు పరిష్కారం, నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల, ఆందోళన తగ్గుదల, టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి నియంత్రణ
అలసట, ఏకాగ్రత లోపం, చిరాకు, నాడీ సమస్యల నియంత్రణ, మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు
Weight Loss: ఇవి తింటే ఖచ్చితంగా బరువు తగ్గుతారు
Fenugreek Water :మెంతి వాటర్ ను ఉదయాన్నే ఎందుకు తాగాలి అంటే
Exercise: వ్యాయామం చేసిన తర్వాత వీటిని మాత్రం తినకండి
దీనితో ఇళ్లు తుడిస్తే ఒక్క దోమ కూడా ఉండదు