ఇవి తింటే ఖచ్చితంగా బరువు తగ్గుతారు

food-life Sep 13 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:social media
కిడ్నీ బీన్స్

కిడ్నీ బీన్స్ లో ఫైబర్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని తింటే బరువు తగ్గడంతో పాటుగా షుగర్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. 

అరటిపండు

అరటిపండులో ఫైబర్ తో పాటుగా విటమిన్ సి, పొటాషియం, విటమిన్ బి6 వంటి ఎన్నో ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి. 

పాలకూర

పాలకూరను తిన్నా బరువు తగ్గుతారు. దీనిలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ కెలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి బరువు తగ్గడానికి జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపర్చడానికి సహాయపడతాయి. 

క్యారెట్

క్యారెట్ కూడా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో విటమిన్ కె, విటమిన్ బి6, బీటా కెరోటిన్, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

బ్లూబెర్రీ

బ్లూబెర్రీ కూడా మీరు హెల్తీగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక కప్పు బెర్రీల్లో దాదాపు 4 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది.

నట్స్

నట్స్ కూడా వెయిట్ లాస్ కు సహాయపడతాయి. వీటిలో ప్రోటీన్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇవి మీరు బరువు తగ్గేలా చేస్తాయి. 

