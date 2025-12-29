Telugu

ఇవి తింటే తొందరగా బరువు పెరుగుతారు

life Dec 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

సోడా

సోడాలు తాగడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. ఎందుకంటే ఇందులో కేలరీలు, కృత్రిమ చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఐస్ క్రీమ్

ఐస్ క్రీమ్‌లో కేలరీలు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది పొట్టలో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కాఫీ

కాఫీ బరువు పెంచే పానీయం. ఇది శరీరంలో అదనపు కొవ్వును పెంచుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కుకీలు

మైదా, చక్కెర, వెన్నతో చేసిన కుకీలు ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. ఇవి కూడా బరువు పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

డోనట్స్

డోనట్స్‌లో చక్కెర మాత్రమే కాదు, కార్బోహైడ్రేట్లు, కేలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది.

Image credits: Freepik
Telugu

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, బంగాళదుంప చిప్స్, నూనెలో వేయించిన ఇతర ఆహారాలు బరువు పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

జ్యూస్

జ్యూస్‌లలో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచి, బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty

ఈ ఫుడ్స్ తింటూ ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు తెలుసా?

రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Gold Bracelet: పిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే బ్రేస్లెట్ డిజైన్లు

చలికాలంలో నువ్వులు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?