ఇవి తింటే తొందరగా బరువు పెరుగుతారు

సోడాలు తాగడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. ఎందుకంటే ఇందులో కేలరీలు, కృత్రిమ చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఐస్ క్రీమ్లో కేలరీలు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది పొట్టలో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది.
కాఫీ బరువు పెంచే పానీయం. ఇది శరీరంలో అదనపు కొవ్వును పెంచుతుంది.
మైదా, చక్కెర, వెన్నతో చేసిన కుకీలు ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. ఇవి కూడా బరువు పెంచుతాయి.
డోనట్స్లో చక్కెర మాత్రమే కాదు, కార్బోహైడ్రేట్లు, కేలరీలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడానికి దారితీస్తుంది.
ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, బంగాళదుంప చిప్స్, నూనెలో వేయించిన ఇతర ఆహారాలు బరువు పెంచుతాయి.
జ్యూస్లలో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచి, బరువు పెరగడానికి కారణమవుతుంది.
