చలికాలంలో నువ్వులు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?

food-life Dec 27 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
ఆరోగ్యానికి మంచిది

చలికాలంలో నువ్వులు తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇవి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తాయి. 

Image credits: Getty
ఎముకల బలానికి..

నువ్వులు ఎముకల బలోపేతానికి సహాయపడతాయి. వీటిలో కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
గుండె ఆరోగ్యం

నువ్వులు మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచుతాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి

Image credits: AI
జ్ఞాపకశక్తి

నువ్వులు తినడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యానికి..

నువ్వులు చర్మానికి సహజ మెరుపును ఇస్తాయి. చర్మం పొడిబారకుండా కాపాడతాయి.

Image credits: freepik
వ్యాధులు రాకుండా..

నువ్వులు తినడం వల్ల శరీరంలో శక్తి, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతాయి. సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

Image credits: freepik
ఎలా తీసుకోవాలంటే?

నువ్వులను లడ్డు, చిక్కీ, నూనె రూపంలో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: our own

