ఈ ఫుడ్స్ తింటూ ఈజీగా బరువు తగ్గొచ్చు తెలుసా?

food-life Dec 29 2025
Author: Kavitha G Image Credits:meta ai
అవిసె గింజలు

బరువు తగ్గడానికి అవిసె గింజలు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. వీటిలో రాగి, మెగ్నీషియం, సెలీనియంతో సహా అనేక విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి.

Image credits: freepik
అవకాడో

అవకాడోలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకోవడం ద్వారా బరువు పెరగడాన్ని నిరోధించవచ్చు

Image credits: freepik
చియా విత్తనాలు

చియా విత్తనాలను క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు, ముఖ్యంగా పొట్ట దగ్గరి కొవ్వు తగ్గుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.  

Image credits: Getty
ఓట్స్

ఓట్స్‌లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల అతిగా ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది

Image credits: Freepik
చిలగడదుంప

బరువు తగ్గడానికి చిలగడదుంప చాలా మంచిది. దీనిలోని అధిక ఫైబర్, సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తాయి.

Image credits: Getty
ఆపిల్

ఆపిల్ లో కేలరీలు తక్కువ, నీటిశాతం ఎక్కువ. దీనిలోని ఫైబర్ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty

