Snake Prevention: ఇదొక్కటి ఉంటే పాములు జన్మలో మీ ఇంట్లోకి రావు

ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ 7 జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కాస్త ఏమరుపాటు ఉన్నా అపాయం తప్పదు. అందుకే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే పాముల భయమే ఉండదు.
మీ ఇంటి చుట్టూ చెత్తాచెదారం, ఎండిన ఆకులు, పనికిరాని వస్తువులు, కట్టెల కుప్పలు లేకుండా చూసుకోండి. పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉంటే పాములు వచ్చేస్తాయి.
మొక్కల పొదల్లో పాములు దాక్కునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అందుకే, వాటిని తరచూ తనిఖీ చేయాలి. బాగా గుబురుగా పెరిగిన మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించాలి. పొదలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
మీ ఇంటి పరిసరాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచరించే ప్రదేశాల్లో నాఫ్తలీన్ గోళీలు వేయడం మంచిది. వాటి ఘాడమైన వాసనకు పాములు దూరంగా ఉంటాయి.
