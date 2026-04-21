Snake Prevention: ఇదొక్కటి ఉంటే పాములు జన్మలో మీ ఇంట్లోకి రావు

life Apr 21 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఉండాలంటే జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ 7 జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కాస్త ఏమరుపాటు ఉన్నా అపాయం తప్పదు. అందుకే ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే పాముల భయమే ఉండదు.

Image credits: Getty
పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోండి

మీ ఇంటి చుట్టూ చెత్తాచెదారం, ఎండిన ఆకులు, పనికిరాని వస్తువులు, కట్టెల కుప్పలు లేకుండా చూసుకోండి. పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉంటే పాములు వచ్చేస్తాయి.

Image credits: social media
కన్నాలు, బొరియలు మూసేయండి

ఇంటి చుట్టూ ఉండే ఎలుకల కన్నాలను పాములు తమ నివాసంగా మార్చుకుంటాయి. కాబట్టి, అలాంటి కన్నాలు, బొరియలు కనిపిస్తే వెంటనే వాటిని మూసేయండి.
Image credits: social media
మొక్కల మధ్య తరచూ తనిఖీ చేయండి

మొక్కల పొదల్లో పాములు దాక్కునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అందుకే, వాటిని తరచూ తనిఖీ చేయాలి. బాగా గుబురుగా పెరిగిన మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించాలి. పొదలు లేకుండా చూసుకోవాలి.

Image credits: pexels
నాఫ్తలీన్ గోళీలు వాడండి

మీ ఇంటి పరిసరాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచరించే ప్రదేశాల్లో నాఫ్తలీన్ గోళీలు వేయడం మంచిది. వాటి ఘాడమైన వాసనకు పాములు దూరంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
తలుపుల కింద ఖాళీలు లేకుండా చూడండి

ఎయిర్‌హోల్స్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ల వద్ద నెట్ బిగించండి. ముఖ్యంగా, ఇంటి ప్రధాన ద్వారం, బాత్రూమ్ తలుపుల కింద ఎలాంటి ఖాళీలు లేకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
Image credits: Getty
పగుళ్లు, సందులు లేకుండా చూసుకోండి

ఇంటి ఆవరణలోని ఇంటర్‌లాక్ టైల్స్ మధ్య లేదా కాంపౌండ్ వాల్, కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్ మధ్య పగుళ్లు, సందులు లేకుండా జాగ్రత్తపడండి. వాటిని వెంటనే సిమెంట్‌తో పూడ్చండి.
Image credits: Getty

