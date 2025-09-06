గోడలకు బూజు ఏర్పడకూడదంటే ఇంట్లో గాలి ప్రసరణ ఎక్కువగా ఉండాలి. కిచెన్ , బాత్ రూంలో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంటే బూజు ఏర్పడదు.
గోడలపై ఉన్న బూజు పోవడానికి బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్ ను వాడొచ్చు. వెనిగర్ ను నీళ్లలో కలిపి బూజుపై స్ప్రే చేయాలి.
క్లీనర్లతో బూజు పోకపోతే మీరు రిమూవర్లను వాడండి. అయితే వీటిని సూచనల ప్రకారమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.
వాటర్ లీకేజి వల్ల గోడలు తేమగా అయ్యి బూజు ఏర్పడుతుంది. అందుకే వాటర్ లీకేజీ ఉంటే వెంటనే సరిచేయండి.
వర్షాకాలంలో ఇల్లును ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే అంత బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఇల్లు తేమ రాకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే బూజు ఏర్పడకుండా ఉంటుంది.
గోడలకు బూజు రావొద్దంటే తేమ ఉండొద్దు. అందుకే వర్షాకాలంలో ఇంట్లో తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి.
అయితే ఒకే చోట మళ్లీ మళ్లీ బూజు వస్తుంటే మాత్రం పెయింట్ ను మార్చండి.
గ్యాస్ స్టవ్ ను ఇలా క్లీన్ చేస్తే తలతలా మెరిసిపోతుంది
చపాతీ, పూరీ, దోశ లకు ఈ రెడ్ చట్నీ బాగుంటుంది
ఈ మొక్కలుంటే మీ ఇంటికి పాములు అస్సలు రావు
ఇందుకే దుస్తుల నుంచి వాసన వస్తుంది