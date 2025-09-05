Telugu

ఈ మొక్కలుంటే మీ ఇంటికి పాములు అస్సలు రావు

gardening Sep 05 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
రోజ్మేరీ

రోజ్మెరీ మొక్కలో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. ఈ మొక్క ఉంటే మీ ఇంటి చుట్టు ముట్టు కూడా ఒక్క పాము రాదు. దీని ఘాటైన వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు. 

Image credits: Getty
లావెండర్

లావెండర్ వాసన బాగుంటుంది. కానీ ఈ వాసన పాములకు నచ్చదు. అందుకే ఈ మొక్క ఉన్న ప్రాంతాలకు పాములు రావు. 

Image credits: Getty
బంతి

బంతి మొక్క ఉంటే కూడా పాములు ఇంటికి రావు. ఎందుకంటే వీటి ఘాటైన వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు. అందుకే ఈ మొక్క పెంచితే పాములకు దూరంగా ఉంటారు. 

Image credits: Social media
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిని ప్రతి కూరలో వేస్తాం. అయితే ఈ వెల్లుల్లి మొక్కను ఇంటిదగ్గర  పెంచితే పాములు రావు. వీటి ఘాటైన వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు. 

Image credits: Getty
లెమన్ గ్రాస్

మీ ఇంటి దగ్గర లెమన్ గ్రాస్ మొక్కను పెంచినా కూడా పాముల బెడద తగ్గుతుంది. దీని వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు. 

Image credits: Getty
వార్మ్ వుడ్

వార్మ్ వుడ్ ఎన్నో ఔషదగుణాలున్న మొక్క. అ మొక్క నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు. కాబట్టి ఈ మొక్కను పెంచినా మీ ఇంటికి పాములు వచ్చే సాహసం చేయవు. 

Image credits: Getty

