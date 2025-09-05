రోజ్మెరీ మొక్కలో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. ఈ మొక్క ఉంటే మీ ఇంటి చుట్టు ముట్టు కూడా ఒక్క పాము రాదు. దీని ఘాటైన వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు.
లావెండర్ వాసన బాగుంటుంది. కానీ ఈ వాసన పాములకు నచ్చదు. అందుకే ఈ మొక్క ఉన్న ప్రాంతాలకు పాములు రావు.
బంతి మొక్క ఉంటే కూడా పాములు ఇంటికి రావు. ఎందుకంటే వీటి ఘాటైన వాసనను పాములు తట్టుకోలేవు. అందుకే ఈ మొక్క పెంచితే పాములకు దూరంగా ఉంటారు.
వెల్లుల్లిని ప్రతి కూరలో వేస్తాం. అయితే ఈ వెల్లుల్లి మొక్కను ఇంటిదగ్గర పెంచితే పాములు రావు. వీటి ఘాటైన వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు.
మీ ఇంటి దగ్గర లెమన్ గ్రాస్ మొక్కను పెంచినా కూడా పాముల బెడద తగ్గుతుంది. దీని వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు.
వార్మ్ వుడ్ ఎన్నో ఔషదగుణాలున్న మొక్క. అ మొక్క నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు. కాబట్టి ఈ మొక్కను పెంచినా మీ ఇంటికి పాములు వచ్చే సాహసం చేయవు.
