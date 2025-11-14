చలికాలంలో పగిలిన పెదవులకు తేనే పూస్తే చాలు

తేనెలో సహజంగానే మాయిశ్చరైజర్ గుణాలున్నాయి. దీన్ని మీ పెదాలను పూయడం వల్ల పెదవులు మృదువుగా మారుతుంది.
పెదవులపై తేనెను పలుచని పొరలా రాసి పావుగంట పాటూ అలా వదిలేయాలి. తర్వాత తడి గుడ్డతో శుభ్రం చేయండి. ఇది పెదవులను తేమవంతంగా ఉంచుతుంది.
మైనాన్ని కరిగించి అందులో తేనె, మీకు నచ్చిన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కలపండి. ఈ మిశ్రమం పెదవులపై రక్షణ పొరను ఏర్పరుస్తుంది. పెదాలను మెరిపిస్తుంది.
తేనె, షియా బటర్, కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె కలిపి క్రీమ్ తయారు చేయాలి. దీన్ని రాయడం వల్ల పెదాలను గులాబీ రంగులో, మృదువుగా మారుస్తుంది.
తేనె, కలబంద గుజ్జును సమాన పరిమాణంలో కలిపి పెదవులకు రాసుకోవాలి. ఇది పొడిబారటాన్ని తగ్గించి పెదాలను మృదువుగా ఉంచుతుంది.
తేనె, కొబ్బరి నూనెను సమాన పరిమాణంలో కలిపి పేస్ట్ లా చేయండి. దీన్ని పెదవులకు రాయడం వల్ల అవి మృదువుగా మారుతాయి.
