రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?

food-life Nov 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది

క్యారెట్‌లో బీటా కెరోటిన్ ఉంటుంది. క్యారెట్ తిన్నప్పుడు, శరీరం ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్‌ను విటమిన్ ఎగా మారుస్తుంది, ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది.

చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

క్యారెట్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

క్యారెట్లలో విటమిన్ బి6, సి ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల వ్యాధులు రాకుండా నివారించవచ్చు.

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

క్యారెట్‌లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. రోజూ క్యారెట్ తినడం అలవాటు చేసుకోండి.

బరువు తగ్గిస్తుంది

క్యారెట్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రోజూ క్యారెట్ తినడం మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

క్యారెట్‌లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థలోని కొలెస్ట్రాల్‌తో కలిసి, అది రక్తంలోకి చేరకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే పోషకాలు క్యారెట్‌లో ఉన్నాయి. రోజూ దీన్ని తినడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

