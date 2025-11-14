Telugu

రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలంటే వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాల్సిందే!

health-life Nov 14 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
పసుపు

పసుపు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. పసుపులో ఉండే కర్క్యుమిన్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
అల్లం

అల్లం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అల్లంలోని జింజెరాల్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: AI Meta
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
దాల్చిన చెక్క

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే దాల్చిన చెక్క.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Pinterest
నల్ల మిరియాలు

జలుబు, తుమ్ములను తగ్గించడానికి నల్ల మిరియాలు సహాయపడతాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉత్తమమైనవి.

Image credits: Getty
లవంగం

యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలున్న లవంగాలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
యాలకులు

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్న యాలకులు కూడా రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty

