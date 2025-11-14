పసుపు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. పసుపులో ఉండే కర్క్యుమిన్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
అల్లం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అల్లంలోని జింజెరాల్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే దాల్చిన చెక్క.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
జలుబు, తుమ్ములను తగ్గించడానికి నల్ల మిరియాలు సహాయపడతాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఉత్తమమైనవి.
యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలున్న లవంగాలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్న యాలకులు కూడా రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
