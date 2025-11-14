Telugu

సాయంత్రం పూట వ్యాయామం చేస్తే ఏమౌతుంది?

life Nov 14 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Freepik
మంచి నిద్ర

సాయంత్రం పూట వ్యాయామం చేస్తే శరీరం, మనసు రిలాక్స్ అయి రాత్రి బాగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది.  రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. 

Image credits: Getty
మంచి శక్తి

ఉదయం కన్నా సాయంత్రం వ్యాయామం చేస్తే శరీరం చురుగ్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు బాగా వ్యాయామం చేయగలరు.

Image credits: Getty
మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది

సాయంత్రం వ్యాయామం చేస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శరీరం తేలికపడుతుంది.

Image credits: Freepik
మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది

రోజంతా చేసిన పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సాయంత్రం వ్యాయామం చేయడం మంచిది.

Image credits: Freepik
ఎముకలు దృఢంగా మారతాయి

ప్రతిరోజూ సాయంత్రం వ్యాయామం చేస్తే ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి.

Image credits: pexels
మెదడులో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది

సాయంత్రం వ్యాయామం చేస్తే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, మెదడులో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: pexels
ఇది గమనించండి

సాయంత్రం వ్యాయామానికి సుమారు 2 గంటల ముందు ఏమీ తినకూడదు. వ్యాయామం తర్వాత వెంటనే నిద్రపోకూడదు.

Image credits: Getty

