ఇది వాడినా ఇంట్లో ఒక్క బొద్దింక ఉండదు

బేకింగ్ సోడాతో ఇంట్లో ఒక్క బొద్దింక కూడా ఉండదు. నీళ్లలో బేకింగ్ సోడా, చక్కెరను కలిపి చల్లితే బొద్దింకలు పారిపోతాయి.
కిరోసిన్ తో కూడా బొద్దింకలు పారిపోతాయి. ఇందుకోసం బొద్దింకలు ఉన్న చోట కిరోసిన్ ను చల్లండి.
సిట్రస్ ఆయిల్, పుదీనా నూనె వంటి ఎసెన్షియల్ నూనెలను కొన్ని నీళ్లలో కలిపి చల్లినా బొద్దింకలు పారిపోతాయి. వీటి ఘాటైన వాసన బొద్దింకలకు నచ్చదు.
బిర్యానీ ఆకుల వాసన బొద్దింకలకు అస్సలు నచ్చదు. వీటిని రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టి ఉదయం స్ప్రే చేస్తే బొద్దింకలు లేకుండా పోతాయి.
వంటింట్లోనే బొద్దింకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడే మురికిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే వెనిగర్ ను నీళ్లలో కలిపి చల్లితే బొద్దింకలు ఉండవు.
బొద్దింకలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట కొన్ని లవంగాలను పెట్టండి. దీంతో అటువైపు బొద్దింకలు రావు.
