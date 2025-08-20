Telugu

ఇలా చేస్తే 40 ఏండ్లు వచ్చినా మోకాళ్ల నొప్పులు మాత్రం రావు

health-life Aug 20 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
స్ట్రెచింగ్

కీళ్ల నొప్పులు రావొద్దంటే మాత్రం మీరు ప్రతిరోజూ మెడ, చేతులు, నడుము, కాళ్లకు వ్యాయామం చేాయలి. 

Image credits: Pexels
కఠినమైన వ్యాయామాలు

మీకు కీళ్ల నొప్పులు రావొద్దంటే కండరాలను, కీళ్లను బలంగా ఉంచే కఠినమైన వ్యాయామాలను మాత్రం చేయకూడదు. 

Image credits: freepik
సమతుల్య ఆహారం

మోకాళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు రావొద్దంటే మీరు విటమిన్ డి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలను తప్పకుండా తినాలి. 

Image credits: Getty
విశ్రాంతి

కీళ్లకు తగినంత విశ్రాంతి ఇస్తే మీకు కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది. 

Image credits: pexels
నీళ్లు తాగాలి

మన శరీరంలో నీరు తక్కువైతే లేనిపోని అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే బాడీలో నీటి కొరత రాకుండా చూసుకోవాలి. 

Image credits: pexels
ధూమపానం, మద్యం

40 ఏండ్లు దాటినా మీ కీళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మాత్రం మీరు ఆల్కహాల్ ను స్మోకింగ్ ను పూర్తిగా మానేయాలి. 

Image credits: unsplash
గుర్తుంచుకోండి

అయితే మీకు కీళ్ల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటే గనుక వెంటనే హాస్పటల్ కు వెళ్లడం మంచిది. 

Image credits: Social Media

