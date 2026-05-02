పుస్తకాలను నేలపై లేదా తడి ప్రదేశాలలో ఉంచకూడదు. ఎల్లప్పుడూ పొడిగా ఉండే ఎత్తైన అలమారాలు లేదా కబోర్డులలో పెట్టుకోవాలి
పుస్తకాలు భద్రపరిచే అరలలో నాఫ్తలీన్ ఉండలు లేదా కర్పూరాన్ని చిన్న గుడ్డలో చుట్టి ఉంచాలి. వీటి ఘాటైన వాసనకు చెదలు, కీటకాలు దూరంగా ఉంటాయి.
అలమారాల్లో 'సిలికా జెల్' ప్యాకెట్లను ఉంచడం వల్ల గాలిలోని తేమను ఇవి పీల్చుకుంటాయి. పుస్తకాలు మెత్తబడకుండా, బూజు పట్టకుండా ఉంటాయి.
కెమికల్ స్ప్రేలకు బదులుగా ఎండిన వేపాకులు, లవంగాలు లేదా దాల్చిన చెక్కను చిన్న మూటలుగా కట్టి పుస్తకాల మధ్యలో పెట్టొచ్చు. ఇవి సహజమైన క్రిమిసంహారకాలుగా పనిచేస్తాయి.
సెలవుల సమయంలో అప్పుడప్పుడు (నెలకోసారి) పుస్తకాలను కొద్దిసేపు ఉదయం ఎండలో ఉంచాలి. పుస్తకాలలోని తేమ పూర్తిగా ఆవిరైపోయి చెదలు చేరే అవకాశం తగ్గుతుంది.
