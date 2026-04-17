Bachelor Recipes: 10 నిమిషాల్లో చేసే వంటలు, బ్యాచిలర్స్ కి వరం

రోజూ వంటలు చేసుకోవాలన్నా, సాంబార్ చేసుకోవాలన్నా చాలా టైమ్ పడుతుంది. అలాంటివారు.. ఈ సింపుల్ వంటకాలు ప్రయత్నిస్తే చాలు. నిమిషాల్లో చేసేయచ్చు..
మామిడికాయ గుజ్జులో కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము వేసి మిక్సీ పట్టాలి. దానికి జీలకర్ర, మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చి వేసి తాలింపు పెట్టాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలపాలి.
అరటికాయ/పనస గింజలు/బెండకాయ ముక్కలను నీళ్లలో వేసి ఉడికించాలి. దానికి ఇంగువ, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చితో తాలింపు పెట్టాలి. ఉప్పు వేయాలి. చివరగా నిమ్మరసం కలపాలి.
కావాల్సినన్ని నీళ్లకు నిమ్మరసం కలపాలి. మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, పచ్చిమిర్చితో తాలింపు పెట్టాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే సరి.
కొద్దిగా పుల్లగా ఉన్న మజ్జిగలో.. మినపప్పు, ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి, ఇంగువ, ఉల్లిపాయ లేదా వెల్లుల్లితో తాలింపు వేసి కలపాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు వేయాలి.
కావాల్సినన్ని నీళ్లు పోసి టమాటాలు ఉడికించుకోవాలి. దానికి మినపప్పు, ఆవాలు, ఇంగువ, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చితో తాలింపు పెట్టాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలుపుకోవాలి.
