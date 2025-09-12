Telugu

Exercise: వ్యాయామం చేసిన తర్వాత వీటిని మాత్రం తినకండి

Sep 12 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
స్వీట్లు

నిపుణుల ప్రకారం.. ఎక్సర్ సైజ్ చేసిన తర్వాత స్వీట్లను అస్సలు తినకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలో కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. వీటిని తింటే కండరాల నష్టం మరమ్మత్తుకు ఆటంకం కలుగుతుంది.

నూనె పదార్థాలు

వ్యాయామం చేసిన తర్వాత ఎట్టిపరిస్థితిలో నూనె పదార్థాలను తినకూడదు. వీటివల్ల కడుపు ఉబ్బరం పెరిగి నీరసంగా అనిపిస్తుంది. 

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు

ఎక్సర్ సైజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను కూడా తినకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి శరీరంలో వాటర్ కంటెంట్ ను తగ్గించి కండరాల అలసట, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యను కలిగిస్తుంది. 

అధిక కొవ్వు పదార్థాలు

వ్యాయామం తర్వాత మీరు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను తింటే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. అలాగే కండరాల నష్టం మరమ్మత్తుకు ఆటంకం కలుగుతుంది.

హెవీగా తినడం

ఎక్సర్ సైజ్ చేసిన తర్వాత హెవీగా అస్సలు తినకూడదు. దీనివల్ల జీర్ణవ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. 

స్పైసీ ఫుడ్

వ్యాయామం చేసిన తర్వాత కడుపు సున్నితంగా మారుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కువ కారంగా ఉండే  ఆహారాలను తింటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. 

షేక్, ప్రోటీన్ బార్

వ్యాయామం తర్వాత ప్రోటీన్ బార్, షేక్స్ ను కూడా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే వీటిలో షుగర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. 

సిగరెట్, ఆల్కహాల్

ఎక్సర్ సైజ్ చేసిన తర్వాత మందును తాగకూడదు. సిగరేట్ కాల్చకూడదు. ఇవి మీ శరీరంలో నీటిని తగ్గించి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి. 

