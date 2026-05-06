Gardening: మట్టి అవసరం కూడా లేకుండా ఈజీగా మొక్కలు పెంచేయండి

స్నేక్ ప్లాంట్ ని మట్టి లేకుండా కూడా చాలా ఈజీగా పెంచొచ్చు. దీని కోసం ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఒక ఆకును కట్ చేసి.. ఓ పెద్ద గాజు సీసాలో నీళ్లు పోసి అందులో ఉంచితే చాలు. ఈజీగా పెరుగుతుంది.
ఈ మొక్క పెరగడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. మొక్క నుంచి వచ్చే చిన్న పిలకను కట్ చేసి, నీళ్లు నింపిన గ్లాసులో ఉంచి పెంచవచ్చు.
స్ప్రింగ్ ఆనియన్ పెరగడానికి పెద్దగా స్థలం అవసరం లేదు. వాటి వేర్లు నీటిలో మునిగి ఉండేలా చూసుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 4 గంటలైనా ఎండ తగలాలి.
పోథోస్ మొక్క చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. దీని కొమ్మను కొన్ని ఆకులతో సహా కట్ చేసి, నీటిలో ఉంచి సులభంగా పెంచవచ్చు.
పుదీనా కాడల వేర్లు నీటిలో మునిగి ఉండేలా ఒక గ్లాసులో పెట్టాలి. తర్వాత సూర్యరశ్మి బాగా తగిలే చోట ఉంచి పెంచుకోవచ్చు.
కలబంద మొక్క చాలా సంవత్సరాలు బతుకుతుంది. నీటిలో దీనికి కొత్తగా వేర్లు రాకపోయినా, ఆకులు మాత్రం తాజాగా ఉంటూ బాగా పెరుగుతాయి.
మట్టి లేకుండా చాలా సులభంగా పెరిగే మొక్క లక్కీ బాంబూ. ఒక పాత్రలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని, అందులో ఈ మొక్కను ఉంచి పెంచుకోవచ్చు.
