ఈ పండ్లు తింటే మలబద్దకం సమస్య ఉండదు

బొప్పాయిలో విటమిన్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అలాగే దీనిలో ఉండే పపైన్ అనే ఎంజైమ్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్దకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
పుచ్చకాయలో వాటర్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ పండును తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
ఆపిల్ కూడా జీర్ణక్రియను మెరుగుపర్చడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. ఈ పండులో ఉండే పెక్టిన్ మలబద్దకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియను పెంచుతుంది.
పైనాపిల్ ను తింటే జీర్ణ సమస్యలు రావు. దీనిలో పుష్కలంగా ఉంటే ఫైబర్ కంటెంట్ మలబద్దకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
నారింజ్ విటమిన్ సి, ఫైబర్ కు మంచి వనరు. ఈ పండును తింటే మన జీర్ణక్రియ మెరుగ్గా జరుగుతుంది. మలబద్దకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
అరటిపండు జీర్ణక్రియను మెరుగుపర్చడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఈ పండును తింటే మలబద్దకం సమస్యతగ్గుతుంది. ఈ పండు పేగుల ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది.
దానిమ్మ ఎన్నో పోషకాలున్న పండు. ఈ పండును తింటే మన జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
వీళ్లు కాఫీ అస్సలు తాగకూడదు
బరువు తగ్గాలనుకుంటే ఈ కూరగాయలు మాత్రం తినకండి
ఇవి రోజూ తింటే విటమిన్ డి లోపం ఉండదు
ఇవి తింటే హిమోగ్లోబిన్ బాగా పెరుగుతుంది