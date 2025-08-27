Telugu

నారింజ పండు వీళ్లు మాత్రం తినకూడదు, ఎందుకో తెలుసా?

food-life Aug 27 2025
Author: ramya Sridhar
మోకాళ్ళ నొప్పులు

మీకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉంటే కమలాపండు తినడం మానుకోవడం మంచిది.

దంతాల సమస్యలు

మీకు దంతాల సమస్యలు ఉంటే, కమలాపండులోని ఆమ్లం పళ్ళ ఎనామిల్‌లోని కాల్షియంతో కలిసి బాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్‌కు దారితీస్తుంది.

ఎసిడిటీ సమస్య

మీకు ఎసిడిటీ సమస్య ఉంటే, మీరు కమలాపండు లేదా దాని రసం తాగకూడదు.

జీర్ణ సమస్యలు

మీకు జీర్ణ సమస్యలు లేదా మలబద్ధకం ఉంటే, మీరు కమలాపండు తినకూడదు.

కడుపు నొప్పి

కడుపు నొప్పి ఉన్నప్పుడు కమలాపండు తినకూడదు. ఎందుకంటే దానిలోని ఆమ్లం నొప్పిని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: Social Media

