Telugu

తక్కువ ధరకు 14క్యారెట్ బంగారు చెవిపోగులు

life Jan 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:INSTAGRAM
Telugu

బంగారు జుంకీ డిజైన్

22 క్యారెట్ జుంకీలు కొనాలంటే చాలా ధర ఎక్కువ. అదే 14 క్యారెట్ బంగారంలో  అయితే ఇవి కేవలం పాతిక వేల రూపాయలకే వస్తాయి.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

ఫ్లోరల్ యాంటిక్ జుంకీ డిజైన్

14 క్యారెట్లలో ఇలాంటి ఫ్లోరల్ డిజైన్ అందంగా ఉంటాయి. ఇది సుమారు రూ.22,000-30,000 ధరలో సులభంగా దొరుకుతుంది.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

గోల్డ్ స్టడ్ బాలి డిజైన్

రాయల్ లుక్‌ ఇచ్చే ఈ గోల్డ్ స్టడ్ బాలి 14 క్యారెట్ లో ఇవి రూ.12,000-18,000 మధ్య దొరుకుతాయి.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

పొడవైన గోల్డ్ బో ఇయర్ రింగ్స్

స్టైలిష్, మోడ్రన్ డిజైన్‌తో బో ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. వీటిని  వెస్ట్రన్ దుస్తులపై, ఆఫీసుకు కూడా వేసుకోవచ్చు. 14ktలో వీటిని రూ.22,000 లోపు కొనొచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

రోజ్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్

చూడటానికి సింపుల్‌గా, క్లాసీగా ఉండే  రోజ్ స్టైల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. రూ.10,000-12,000 ధరలలో ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌లో చాలా వెరైటీలు చూడొచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

రోజ్ పెర్ల్ గోల్డ్ డ్రాప్ టాప్స్

బంగారు పూసలు, చిన్న పువ్వులు, పెద్ద రాయితో వచ్చే ఈ గోల్డ్ డ్రాప్ టాప్ ఇయర్ రింగ్స్ అదిరిపోతాయి. వీటిని కేవలం రూ.20,000 లోపే కొనవచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM
Telugu

మోడ్రన్ గోల్డ్ స్టడ్స్

పెద్ద ముత్యం, జర్కన్ రాళ్లతో 14 క్యారెట్ల బంగారంతో చేసిన ఈ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ రూ.10,000-16,000 మధ్య కొనొచ్చు.

Image credits: INSTAGRAM

తక్కువ ధరకే వచ్చే ఆక్సిడైజ్డ్ బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్లు

Silver Black beads: వెండి నల్లపూసలు..ఎంత బాగున్నాయో, బంగారంతో పనిలేదు

Hair Care: మీ జుట్టుకు ఎలాంటి దువ్వెన వాడాలో తెలుసా?

నక్షత్రంలా మెరిసే బంగారు కమ్మలు.. ఓ లుక్ వేయండి