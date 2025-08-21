1 గ్రాములో బంగారు లాకెట్లు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు

కేవలం గ్రాము బంగారంలో ఈ మోడల్ ఫ్లవర్ లాకెట్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. లేదంటే.. బంగారు పూతతో ఉన్న లాకెట్ అయినా కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ నుండి ఆకు వరకు, ఒక గ్రాము బంగారంలో అందమైన డిజైన్లు దొరుకుతాయి.
కృష్ణుడి బొమ్మతో ఉన్న ఈ లాకెట్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది..
నెమలి డిజైన్ లాకెట్ అందంగా ఉంది. లాకెట్ చుట్టూ కటౌట్ వర్క్ ఉంది.
బంతి లాకెట్లు బరువుగా కనిపిస్తాయి. మ్యాచింగ్ చెవి రింగులు కూడా ఒక గ్రాము బంగారంలో కొనొచ్చు.
సర్కిల్ డిజైన్ లాకెట్ లో మీనాకారి వర్క్ బాగుంది. మ్యాచింగ్ చెవి రింగులతో కొనండి.
కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి సూపర్ ఫుడ్స్
పెళ్లైన మహిళల మనసు దోచే మెట్టెలు
జెర్రి కుడితే వెంటనే ఏం చేయాలో తెలుసా?
ఇది వాడినా ఇంట్లో ఒక్క బొద్దింక ఉండదు