కిడ్నీ ఆరోగ్యానికి సూపర్ ఫుడ్స్

కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
బ్లూబెర్రీస్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులలో వాపును తగ్గించడంలో బ్లూబెర్రీస్ సహాయపడతాయని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
సాల్మన్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అవి వాపును తగ్గించి, కిడ్నీ దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.
వివిధ ఆకుకూరల్లో విటమిన్లు A, C, K లభిస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఆకుకూరలు సహాయపడతాయని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
కాప్సికంలో పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. విటమిన్ C, A, ఫైబర్ వంటి పోషకాలతో కూడిన కాప్సికం కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం ద్వారా, విష పదార్థాలను తగ్గించడం ద్వారా కిడ్నీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది.
