జెర్రి కుడితే వెంటనే ఏం చేయాలో తెలుసా?

జెర్రి కుట్టిన వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని నార్మల్ వాటర్ తో సబ్బు రుద్ది కడగాలి.
నీళ్లతో కడిగిన తర్వాత ఒక మెత్తని క్లాత్ ను చల్ల నీళ్లలో నానబెట్టి కరిచిన చోట కొద్దిసేపు పెట్టాలి. దీనివల్ల వాపు, దురద తగ్గుతాయి.
జెర్రి కుట్టిన చోట తులసి రసాన్నిపెట్టండి. ఇది క్రిమి సంహారిణిగా పనిచేస్తుంది.
టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనెలో కొద్దిగా పసుపును కలిపి రోజుకు రెండు సార్లు పెడితే వాపు తగ్గుతుంది.
జెర్రి వాపు, దురద తగ్గాలంటే వేపాకును పేస్ట్ చేసి ఆ ప్రాంతంలో రాయండి. ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా తగ్గుతాయి.
జెర్రి కరిచిన కొన్ని గంటల్లో దురద, నొప్పి ఎక్కువైనా, ఎర్రటి దద్దుర్లు ఏర్పడ్డా, జ్వరం వచ్చినా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లాలి.
