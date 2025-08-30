Telugu

మందులను చల్ల నీళ్లతో వేసుకోవాలా, వేడి నీళ్లతో వేసుకోవాలా

health-life Aug 30 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:pexels
వేడి నీళ్లు

మందులను వేడినీళ్లతో వేసుకుంటే త్వరగా కరిగిపోతాయి. దీనివల్ల ఇవి రక్త ప్రవాహంలో తొందరగా శోషించబడతాయి. 

Image credits: pexels
అసిడిటీ తగ్గుతుంది

వేడినీళ్లను తాగడం వల్ల కండరాలు సడలించబడతాయి. మీరు మందులను వేడినీళ్లతో వేసుకుంటే ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. 

Image credits: pexels
రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది

వేడినీళ్లను తాగడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.దీంతో మందులు శరీరంలోని ముఖ్యమైన భాగాలకు వెంటనే చేరుకుంటాయి. 

Image credits: Freepik
టాక్సిన్స్ తొలగిపోతాయి

వేడినీళ్లను తాగితే శరీరంలోని విష పదార్థాలు బయటకు వెళ్లే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. దీంతో అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: freepik
వాపు తగ్గిస్తుంది

అయితే మందులను ఎక్కువగా తీసుకుంటే కడుపులో మంట, వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అయితే వేడి నీళ్లు ఈ సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Freepik
ఎన్ని నీళ్లు తాగాలి?

మీరు మందులను 200 మి.లీ. నీటితో వేసుకోవచ్చు. ఇంతకన్న తక్కువ తాగితే మందులు గొంతులో ఇరుక్కునే ప్రమాదం ఉంది. 

Image credits: freepik
వీటితో వేసుకోవద్దు

అయితే కొంతమంది మందులను టీ, కాఫీ, పాలు, జ్యూస్ వంటి డ్రింక్స్ తో కూడా వేసుకుంటుంటారు. కానీ వీటితో మందులను వేసుకోకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: FREEPIK

