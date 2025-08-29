Telugu

ఫ్యాటీ లివర్ : ముఖం చూస్తేనే తెలిసిపోతుందా?

Aug 29 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ముఖంలో వాపు

ముఖంలో నీరు లేదా వాపు ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.

కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారడం..

కళ్ళు, చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం కూడా  ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.

చర్మం దురద

చర్మం దురద ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.

ముఖంలో ఎరుపు

ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణంగా ముఖంలో ఎరుపు కనిపించవచ్చు.

ఇతర లక్షణాలు:

కడుపులో నొప్పి, వాపు, బరువుగా అనిపించడం వంటివి ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి సంకేతాలు కావచ్చు.

చేతులు, కాళ్ళు వాపు

చేతులు, కాళ్ళు వాపు కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.

మూత్రం రంగు మారడం

మూత్రం రంగు మారడం కూడా లివర్ సమస్యలకు సంకేతం.

బరువు తగ్గడం

అకారణంగా బరువు తగ్గడం, వాంతులు, ఆకలి లేకపోవడం వంటివి అశ్రద్ధ చేయకూడదు.

గమనిక:

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి.

