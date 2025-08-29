ఫ్యాటీ లివర్ : ముఖం చూస్తేనే తెలిసిపోతుందా?

ముఖంలో నీరు లేదా వాపు ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.
కళ్ళు, చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.
చర్మం దురద ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.
ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణంగా ముఖంలో ఎరుపు కనిపించవచ్చు.
కడుపులో నొప్పి, వాపు, బరువుగా అనిపించడం వంటివి ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధికి సంకేతాలు కావచ్చు.
చేతులు, కాళ్ళు వాపు కూడా ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి లక్షణం కావచ్చు.
మూత్రం రంగు మారడం కూడా లివర్ సమస్యలకు సంకేతం.
అకారణంగా బరువు తగ్గడం, వాంతులు, ఆకలి లేకపోవడం వంటివి అశ్రద్ధ చేయకూడదు.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి.
